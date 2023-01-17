Меркулова (Емельянова) Галина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова (Емельянова) Галина Витальевна

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Место рождения

Белое, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.06.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.06.1966

Сын: Меркулов Виталий Алентинович

Отец ребёнка: Меркулов Алентин Евгеньевич

Чашниково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Непотягово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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