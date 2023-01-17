Меркулова (Емельянова) Галина Витальевна
Место рождения
Дата рождения25.06.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1966
Сын: Меркулов Виталий Алентинович
Отец ребёнка: Меркулов Алентин Евгеньевич
Чашниково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Непотягово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область