Дубинкин Владимир Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубинкин Иосиф
Мать: Дубинкина Надежда
Рождение ребёнка
02.04.1955
Дочь: Чибисова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Дубинкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубинкин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Дубинкина Александра Петровна
Смерть
Неизвестно