Журавлева Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.02.2015

Дочь: Журавлева Арина Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.05.2017

Дочь: Журавлева Полина Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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