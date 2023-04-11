Журавлева Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.02.2015
Дочь: Журавлева Арина Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.05.2017
Дочь: Журавлева Полина Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности