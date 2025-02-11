Зимин Павел Иванович
мужской, родился До 1870, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Супруги
Зимина (Михенчева) Варвара Ивановна20.12.1864 г.р.
Дети
Аксаева (Зимина) Александра Павловна18.04.1888 г.р.
(Зимина) Агриппина Павловна16.06.1890 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1888
Дочь: Аксаева (Зимина) Александра Павловна
Мать ребёнка: Зимина (Михенчева) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1890
Дочь: (Зимина) Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Зимина (Михенчева) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1895
Дочь: (Зимина) Марина Павловна
Мать ребёнка: Зимина (Михенчева) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1904
Сын: Зимин Ефим Павлович
Мать ребёнка: Зимина (Михенчева) Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно