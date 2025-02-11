Зимин Павел Иванович До 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Зимин Павел Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1870, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Супруги
Зимина (Михенчева) Варвара Ивановна20.12.1864 г.р.
Дети
Аксаева (Зимина) Александра Павловна18.04.1888 г.р.
(Зимина) Агриппина Павловна16.06.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина (Михенчева) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1888

Дочь: Аксаева (Зимина) Александра Павловна

Мать ребёнка: Зимина (Михенчева) Варвара Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
16.06.1890

Дочь: (Зимина) Агриппина Павловна

Мать ребёнка: Зимина (Михенчева) Варвара Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
14.07.1895

Дочь: (Зимина) Марина Павловна

Мать ребёнка: Зимина (Михенчева) Варвара Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
09.03.1904

Сын: Зимин Ефим Павлович

Мать ребёнка: Зимина (Михенчева) Варвара Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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