Константинов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.05.1967
Дочь: Марина Владимировна
Мать ребёнка: Константинова Тамара Владимировна
Рождение ребёнка
16.08.1969
Дочь: Постырнак Нина Владимировна
Мать ребёнка: Константинова Тамара Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Константинова Тамара Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Учитель Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Константинова Тамара Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.2020