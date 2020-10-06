Константинов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Владимир

Константинов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1967

Дочь: Марина Владимировна

Мать ребёнка: Константинова Тамара Владимировна

Рождение ребёнка
16.08.1969

Дочь: Постырнак Нина Владимировна

Мать ребёнка: Константинова Тамара Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Константинова Тамара Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Учитель Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Константинова Тамара Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Тамара Владимировна

Смерть
06.10.2020
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