Якунина Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Якунина Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Якунин Яков Егорович
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Якунин Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Якунин Яков Егорович
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Якунина Акулина Яковлевна
Отец ребёнка: Якунин Яков Егорович
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Якунин Яков Егорович
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Якунина Марва Яковлевна
Отец ребёнка: Якунин Яков Егорович
Смерть
Неизвестно