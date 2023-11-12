Якунина Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкунина Стефанида

Якунина Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Якунина Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Якунин Яков Егорович

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Якунин Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Якунин Яков Егорович

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Якунина Акулина Яковлевна

Отец ребёнка: Якунин Яков Егорович

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Якунин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Якунин Яков Егорович

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Якунина Марва Яковлевна

Отец ребёнка: Якунин Яков Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close