Елена Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Степанович

Рождение ребёнка
18.10.1892

Дочь: Анна Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Степанович

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.08.1895

Сын: Максим Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Степанович

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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