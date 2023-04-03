Елена Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Степанович
Рождение ребёнка
18.10.1892
Дочь: Анна Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Степанович
Рождение ребёнка
09.08.1895
Сын: Максим Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Степанович
Смерть
Неизвестно