Щетинкин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1941
Дата смерти03.07.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1941
Рождение ребёнка
1966
Сын: Щетинкин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Щетинкина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.11.1973
Дочь: Щетинкина Елена Александровна
Мать ребёнка: Щетинкина Нелля Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щетинкина Нелля Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.2019