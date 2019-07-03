Щетинкин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинкин Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1941

Дата смерти

03.07.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1941

Отец: Щетинкин Сергей Федорович

Мать: Щетинкина Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Щетинкин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Щетинкина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.11.1973

Дочь: Щетинкина Елена Александровна

Мать ребёнка: Щетинкина Нелля Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щетинкина Нелля Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щетинкина Нелля Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щетинкина Наталья Дмитриевна

Смерть
03.07.2019
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