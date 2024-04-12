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Прасковья Андреева

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Андрей Григорьев

Мать: Улита Никитина

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.51 оп. 8, д. 212 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года государственных крестьян Волоколамского у. Московской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Дмитриев

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1865
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