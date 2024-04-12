Прасковья Андреева
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Андрей Григорьев
Мать: Улита Никитина
ф.51 оп. 8, д. 212 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года государственных крестьян Волоколамского у. Московской губ.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Дмитриев
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Дмитриев
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1865