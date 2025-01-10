Назаров Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Назаров Василий

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно, Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Супруги
Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна13.01.1874 г.р.
Дети
Колесникова (Назарова) ОльгаОколо 1895 г.р.
Новожилова (Назарова) ЮлияНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новожилова (Назарова) Юлия

Мать ребёнка: Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царевская (Назарова) Надежда

Мать ребёнка: Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Колесникова (Назарова) Ольга

Мать ребёнка: Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Смерть
Неизвестно
Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Похороны
Неизвестно
Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

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