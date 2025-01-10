Назаров Василий
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно, Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Супруги
Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна13.01.1874 г.р.
Дети
Колесникова (Назарова) ОльгаОколо 1895 г.р.
Новожилова (Назарова) ЮлияНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новожилова (Назарова) Юлия
Мать ребёнка: Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царевская (Назарова) Надежда
Мать ребёнка: Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Колесникова (Назарова) Ольга
Мать ребёнка: Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно