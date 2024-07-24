Иванова (Пухова) Вера Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова (Пухова) Вера Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пухов Федор

Мать: Пухова (Нуждина) Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вартанова (Иванова) Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Иванов Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Олег

Отец ребёнка: Иванов Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Валентин

Смерть
Неизвестно

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