Иванова (Пухова) Вера Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пухов Федор
Мать: Пухова (Нуждина) Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вартанова (Иванова) Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Иванов Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Олег
Отец ребёнка: Иванов Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Валентин
Смерть
Неизвестно