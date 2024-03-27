Башаров Рауф Абдрахманович
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Башаров Абдрахман Башарович
Мать: Хадича
Рождение ребёнка
04.01.1963
с.Уразовка Краснооктябрьского рна, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
24.06.1968
Рождение ребёнка
27.01.1975
Смерть
Неизвестно