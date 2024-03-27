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Башаров Рауф Абдрахманович

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Башаров Абдрахман Башарович

Мать: Хадича

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Флюра

с.Уразовка Краснооктябрьского рна, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
24.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Флюра

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Флюра

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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