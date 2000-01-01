Васнецова Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Курочкина Федосья Сидоровна
Отец ребёнка: Васнецов Сидор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Зорина Елена Сидоровна
Отец ребёнка: Васнецов Сидор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Васнецов Андрей Сидорович
Отец ребёнка: Васнецов Сидор Прокопьевич
Работа или профессия
Неизвестно