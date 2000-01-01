Васнецова Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Прасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Курочкина Федосья Сидоровна

Отец ребёнка: Васнецов Сидор Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Зорина Елена Сидоровна

Отец ребёнка: Васнецов Сидор Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Васнецов Андрей Сидорович

Отец ребёнка: Васнецов Сидор Прокопьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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