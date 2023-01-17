Околелов Семён Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околелов Семён Гордеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1950 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Сын: Околелов Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Околелова Анна Васильевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Околелов Ефим Семёнович

Мать ребёнка: Околелова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околелова Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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