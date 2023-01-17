Околелов Семён Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Сын: Околелов Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Околелова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Околелова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно