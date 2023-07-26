Симаков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910 ст.
Отец: Симаков Иван Алексеевич
Мать: не указана
Отбывание наказания
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Осуждение
1931
как кулак, выслан из д. Ошурки на спецпоселение в г. Магнитогорск
Реабилитация осужденного
14.04.1994
Реабилитация осужденного
28.04.1994
Смерть
Неизвестно