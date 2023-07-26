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Симаков Александр Иванович

Место рождения

Ошурки, Костромской уезд, Костромская область

Дата рождения

1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910 ст.

Отец: Симаков Иван Алексеевич

Мать: не указана

Ошурки, Костромской уезд, Костромская область
Отбывание наказания
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Осуждение
1931
как кулак, выслан из д. Ошурки на спецпоселение в г. Магнитогорск
Реабилитация осужденного
14.04.1994
Реабилитация осужденного
28.04.1994
Смерть
Неизвестно

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