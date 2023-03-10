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Дубовик Николай Алексеевич

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

25.03.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1898

Отец: Дубовик Алексей Афонасьевич

Мать: Дубовик (Орловская) Евдокия Павловна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1898. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
Сын учителя
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
26.03.1898
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1898. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно

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