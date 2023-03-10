Дубовик Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.03.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1898
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1898. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
Сын учителя
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
26.03.1898
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1898. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно