Рыбина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбина Мария Ивановна

Место рождения

Благодатное, Петровский, Ставропольский край

Дата рождения

04.08.1933

Дата смерти

22.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.01.1958

Дочь: Бельтрикова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Рыбин Михаил Иванович

Высоцкое, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.11.1959

Сын: Рыбин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Рыбин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безрукова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Рыбин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбин Михаил Иванович

Смерть
22.02.2001
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