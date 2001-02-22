Рыбина Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.08.1933
Дата смерти22.02.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1933
Рождение ребёнка
02.01.1958
Дочь: Бельтрикова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Рыбин Михаил Иванович
Высоцкое, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.11.1959
Отец ребёнка: Рыбин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безрукова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Рыбин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.2001