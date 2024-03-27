Бурдуковская (Унагаева) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Унагаев Николай
Мать: Унагаева (Унагаева) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Бурдуковская) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Бурдуковский Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
25.10.1931
Смерть
1986