Бурдуковская (Унагаева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдуковская (Унагаева) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Муж

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Унагаев Николай

Мать: Унагаева (Унагаева) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдуковский Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Бурдуковская) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Бурдуковский Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурдуковский Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурдуковский Василий Михайлович

Рождение ребёнка
25.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурдуковский Василий Михайлович

Смерть
1986

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