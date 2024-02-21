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Демент Дина Ароновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1911

Отец: Демент Арон

Мать: Демент Елизавета

Рождение ребёнка
21.11.1936

Сын: Цацак Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: (Цацак) Дмитрий Давидович

Рождение ребёнка
03.10.1945

Дочь: Цацак Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: (Цацак) Дмитрий Давидович

Рождение ребёнка
03.10.1945

Сын: Цацак Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: (Цацак) Дмитрий Давидович

Смерть
Неизвестно

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