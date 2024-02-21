Демент Дина Ароновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1911
Отец: Демент Арон
Мать: Демент Елизавета
Рождение ребёнка
21.11.1936
Отец ребёнка: (Цацак) Дмитрий Давидович
Рождение ребёнка
03.10.1945
Дочь: Цацак Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: (Цацак) Дмитрий Давидович
Рождение ребёнка
03.10.1945
Сын: Цацак Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: (Цацак) Дмитрий Давидович
Смерть
Неизвестно