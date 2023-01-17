Лукьянов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Иаков (Яков)

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Валерий

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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