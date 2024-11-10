Шмуклер Шмуль Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмуклер Шмуль Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмуклер Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыпкина (Рыбина) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
До 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыпкина (Рыбина) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
03.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыпкина (Рыбина) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
До 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыпкина (Рыбина) Елена Михайловна

Смерть
Неизвестно

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