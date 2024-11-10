Шмуклер Шмуль Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шмуклер Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1945
Рождение ребёнка
03.04.1945
Рождение ребёнка
До 1954
Смерть
Неизвестно