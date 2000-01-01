Кенжа Вечканова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Алексей Роткин Ертайка Роткин/Родионов
Отец ребёнка: Родион Афонасьев Ротка Афонасьев
Рождение ребёнка
1732
Сын: Семен Родионов
Отец ребёнка: Родион Афонасьев Ротка Афонасьев
Рождение ребёнка
1739
Сын: Лукьян Родионов
Отец ребёнка: Родион Афонасьев Ротка Афонасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно