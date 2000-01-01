Кенжа Вечканова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кенжа Вечканова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Алексей Роткин Ертайка Роткин/Родионов

Отец ребёнка: Родион Афонасьев Ротка Афонасьев

Рождение ребёнка
1732

Сын: Семен Родионов

Отец ребёнка: Родион Афонасьев Ротка Афонасьев

Рождение ребёнка
1739

Сын: Лукьян Родионов

Отец ребёнка: Родион Афонасьев Ротка Афонасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Афонасьев Ротка Афонасьев

Смерть
Неизвестно
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