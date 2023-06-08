Земеров Николай Анкудинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Земерова (Шевелева) Светлана Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.04.1985
Дочь: (Земерова) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Земерова (Шевелева) Светлана Дмитриевна