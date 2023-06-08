Земеров Николай Анкудинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемеров Николай Анкудинович

Земеров Николай Анкудинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1960

Отец: Земеров Анкудин Федорович

Мать: Земерова (Микушина) Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земерова (Шевелева) Светлана Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Земерова (Шевелева) Светлана Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.04.1985

Дочь: (Земерова) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Земерова (Шевелева) Светлана Дмитриевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.