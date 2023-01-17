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Spalve (Даниленко) Irina Сергеевна
Spalve (Даниленко) Irina Сергеевна
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Место рождения
Валмиера
, Valmieras novads
Дата рождения
24.10.1986
Пол
Женский
Отец
Даниленко Сергей Александрович
1963 г.р.
Мать
Даниленко (Крылова) Лариса Самсоновна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
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IS
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1986
Отец:
Даниленко Сергей Александрович
Мать:
Даниленко Лариса Самсоновна
Валмиера
, Valmieras novads
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