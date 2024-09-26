Бабышева Екатерина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Бабышев Babashoff Семен Исаевич
Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович
Сын: Бабышев Babashoff Иван Sr. Исаевич I
Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович
Сын: Бабышев (Алексанов) Иван Исаевич Ii
Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович
Сын: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)
Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович
Сын: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич
Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович
Сын: Савельев (Бабышев) Babashoff Петр Исаевич
Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович
Сын: Бабышев (Савельев) Babashoff Гурий Исаевич
Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович
Сын: Бабышев Babashoff Ион Исаевич
Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович
Сын: Бабышев Babashoff Иван Исаевич Iii
Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович