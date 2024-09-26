Бабышева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабышева Екатерина

Место рождения

Россия

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMZ-89BG-F?i=883&cat=684853
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабышев Исай Александрович

Петр Исаевич Смирнов уже их общий ребенок
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бабышев Babashoff Семен Исаевич

Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Бабышев Babashoff Иван Sr. Исаевич I

Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Бабышев (Алексанов) Иван Исаевич Ii

Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)

Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич

Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Савельев (Бабышев) Babashoff Петр Исаевич

Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Бабышев (Савельев) Babashoff Гурий Исаевич

Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMV-JC41-1?i=991&cat=684853
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бабышев Babashoff Ион Исаевич

Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMV-JCH8-H?i=990&cat=684853
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бабышев Babashoff Иван Исаевич Iii

Отец ребёнка: Бабышев Исай Александрович

Смерть
Неизвестно

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