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Аверина Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверин Гаврил Васильевич

Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверин Никонор Васильевич

Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Аверина Марья Васильевна

Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович

Рождение ребёнка
07.07.1906

Сын: Аверин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович

Горушка, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Аверина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Аверин Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович

Рождение ребёнка
19.08.1917

Дочь: Хазова (Аверина) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович

Смерть
Неизвестно

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