Аверина Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аверин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аверин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аверин Никонор Васильевич
Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Аверина Марья Васильевна
Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович
Рождение ребёнка
07.07.1906
Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович
Горушка, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Аверина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Аверин Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович
Рождение ребёнка
19.08.1917
Дочь: Хазова (Аверина) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Аверин Василий Степанович
Смерть
Неизвестно