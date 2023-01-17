(Трегубова) Татьяна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Бракосочетание
23.10.1827
Муж: Крайнев Иван Иванов
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Иов Иванов Беляков, Леонтий Иванов Куракин, Радион Яковлев Добряков | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно