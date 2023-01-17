(Трегубова) Татьяна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трегубова) Татьяна Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1774 г.р.

Мать

Вычислено 1775 г.р.

Муж

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Трегубов Гаврила Данилов

Мать: Трегубова Акулина Филимонова

Бракосочетание
23.10.1827

Муж: Крайнев Иван Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Иов Иванов Беляков, Леонтий Иванов Куракин, Радион Яковлев Добряков | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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