Марфа Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирпиченко Алиса ( Люся)
Отец ребёнка: Кирпиченко Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирпиченко Надежда
Отец ребёнка: Кирпиченко Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпиченко Иван Федорович
Отец ребёнка: Кирпиченко Федор
Рождение ребёнка
24.07.1919
Сын: Кирпиченко Борис Федорович
Отец ребёнка: Кирпиченко Федор
Великая Дочь, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно