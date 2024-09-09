Марфа Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирпиченко Алиса ( Люся)

Отец ребёнка: Кирпиченко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирпиченко Надежда

Отец ребёнка: Кирпиченко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпиченко Иван Федорович

Отец ребёнка: Кирпиченко Федор

Рождение ребёнка
24.07.1919

Сын: Кирпиченко Борис Федорович

Отец ребёнка: Кирпиченко Федор

Великая Дочь, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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