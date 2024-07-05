Landau Jacob
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиОколо 1776
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Landau Ms.
Мать ребёнка: Landau (Katzenellenbogen) Rebecca Rebecca Rochel Heilprin Rachel
Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Рождение ребёнка
Около 1728
Смерть
Около 1776