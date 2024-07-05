Landau Jacob Около 1706 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиLandau Jacob

Landau Jacob

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

Около 1776

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1728 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Landau Ms.

Мать ребёнка: Landau (Katzenellenbogen) Rebecca Rebecca Rochel Heilprin Rachel

Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Landau Gershon

Мать ребёнка: Landau (Katzenellenbogen) Rebecca Rebecca Rochel Heilprin Rachel

Смерть
Около 1776

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