Зверская (Житникова) Виктория Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1980
Рождение ребёнка
23.08.?
Сын: Кулибаба Тимур Витальевич
Отец ребёнка: Кулибаба Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулибаба Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зверский Максим
Рождение ребёнка
14.09.2005
Дочь: Зверская Валерия Максимовна
Отец ребёнка: Зверский Максим