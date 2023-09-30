Зверская (Житникова) Виктория Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверская (Житникова) Виктория Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1980

Отец: Житников Николай Витальевич

Мать: Житникова (Кобыщенко) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
23.08.?

Сын: Кулибаба Тимур Витальевич

Отец ребёнка: Кулибаба Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулибаба Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверский Максим

Рождение ребёнка
14.09.2005

Дочь: Зверская Валерия Максимовна

Отец ребёнка: Зверский Максим

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