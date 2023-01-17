Сарапулова (Рукавичникова) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения05.05.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1974
Сын: Сарапулов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Сарапулов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
25.04.1977
Сын: Сарапулов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Сарапулов Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно