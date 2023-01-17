Сарапулова (Рукавичникова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарапулова (Рукавичникова) Надежда Александровна

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Место рождения

Бисерть, Бисертский, Свердловская область

Дата рождения

05.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бисерть, Бисертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1974

Сын: Сарапулов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Сарапулов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
25.04.1977

Сын: Сарапулов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Сарапулов Александр Андреевич

Бисерть, Бисертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарапулов Александр Андреевич

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