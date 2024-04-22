Терентьев Леонид Спиридонович
Место рождения
Дата рождения23.02.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1935
Рождение ребёнка
Около 08.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область