Терентьев Леонид Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьев Леонид Спиридонович

Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

23.02.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 08.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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