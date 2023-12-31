Фурсова (Солущева) Мавра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсова (Солущева) Мавра Гавриловна

Фурсова (Солущева) Мавра Гавриловна

Место рождения

с. Полковая слобода

Дата рождения

03.05.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1876

Отец: Солущев Гаврила Яковлев

Мать: Солущева Мария Афанасьева

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
22.01.1898

Дочь: Евсеева Анна Семеновна

Отец ребёнка: Фурсов Семен Степанович

с. Полковое Тамбовского уезда
место регистрации Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Семен Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close