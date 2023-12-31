Фурсова (Солущева) Мавра Гавриловна
Место рожденияс. Полковая слобода
Дата рождения03.05.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1876
Отец: Солущев Гаврила Яковлев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
22.01.1898
Дочь: Евсеева Анна Семеновна
Отец ребёнка: Фурсов Семен Степанович
с. Полковое Тамбовского уезда
место регистрации Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно