Аненков Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАненков Леонид

Аненков Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Аненкова (Губина) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аненкова (Губина) Елена

Рождение ребёнка
02.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аненкова (Губина) Елена

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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