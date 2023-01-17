Виноградов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения27.01.1942
Дата смерти29.06.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1942
Рождение ребёнка
11.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Байконур, Казахстан
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Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.06.1994
г.Гатчина, Ленинградская область, РФ