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Виноградов Николай Павлович

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Место рождения

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд

Дата рождения

27.01.1942

Дата смерти

29.06.1994

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1942

Отец: Виноградов Павел Александрович

Мать: Виноградова Мария Андреевна

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Байконур, Казахстан
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Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.06.1994
г.Гатчина, Ленинградская область, РФ
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