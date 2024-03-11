Видякин Никифор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Видякин Михаил Юдин
Мать: Видякина Марина
Рождение ребёнка
С 1806 по 1807
Сын: Видякин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Видякина Устинья
Рождение ребёнка
С 1809 по 1810
Сын: Видякин Николай Никифорович
Мать ребёнка: Видякина Устинья
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Видякина Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Видякина Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Видякина Устинья
Смерть
1826