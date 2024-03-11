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Видякин Никифор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Видякин Михаил Юдин

Мать: Видякина Марина

Рождение ребёнка
С 1806 по 1807

Сын: Видякин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Видякина Устинья

Рождение ребёнка
С 1809 по 1810

Сын: Видякин Николай Никифорович

Мать ребёнка: Видякина Устинья

Рождение ребёнка
1812

Сын: Видякин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Видякина Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Видякин Егор Никифорович

Мать ребёнка: Видякина Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Видякина Устинья

Смерть
1826
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