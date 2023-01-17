Трегубова (Чернышева) Ирина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Чернышева) Ирина Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

09.08.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1876 ст.

Муж: Трегубов Василий Григорьевич

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1882 ст.

Сын: Трегубов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Трегубов Василий Григорьевич

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1886 ст.

Сын: Трегубов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Трегубов Василий Григорьевич

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1895 ст.

Дочь: Трегубова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Трегубов Василий Григорьевич

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.08.1899 ст.
Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
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