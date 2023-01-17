Трегубова (Чернышева) Ирина Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти09.08.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1876 ст.
Рождение ребёнка
11.02.1882 ст.
Сын: Трегубов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Трегубов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
26.08.1886 ст.
Сын: Трегубов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Трегубов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
05.01.1895 ст.
Дочь: Трегубова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Трегубов Василий Григорьевич
Смерть
09.08.1899 ст.