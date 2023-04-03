Яров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯров Василий

Яров Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яров Захар

Мать: (Касымова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яров Иван

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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