Симкина (Комарницкая) Светлана Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симкина (Комарницкая) Светлана Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1968

Дата смерти

22.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1898

Дочь: Гвоздикова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Симкин Николай Николаевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение
20.12.1968

Отец: Комарницкий Георгий Александрович

Мать: Комарницкая Антонина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симкин Николай Николаевич

Смерть
22.05.2006
Старое Батурино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
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