Симкина (Комарницкая) Светлана Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1968
Дата смерти22.05.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1898
Дочь: Гвоздикова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Симкин Николай Николаевич
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение
20.12.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.2006
Старое Батурино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область