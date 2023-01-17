Веленко Николай Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1898
Дата смерти27.01.1975
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1898
Отец: Веленко Леонтий (Леонид)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1928
Сын: Веленко Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Веленко Надежда
Залесье, Барановичский район, Брестская область
Смерть
27.01.1975
Вольно, Барановичский район, Брестская область