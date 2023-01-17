Веленко Николай Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеленко Николай Леонтьевич

Веленко Николай Леонтьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1898

Дата смерти

27.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1898

Отец: Веленко Леонтий (Леонид)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1928

Сын: Веленко Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Веленко Надежда

Залесье, Барановичский район, Брестская область
Смерть
27.01.1975
Вольно, Барановичский район, Брестская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close