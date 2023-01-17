Кикоть Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1920
Жена: Кикоть Анна Гаврииловна
Портовое, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым
Жених вторым браком. Невеста первым браком.
Место жительства
До 1920
Крестьянин Стецовской волости Александрийского уезда Херсонской губернии.
Смерть
Неизвестно