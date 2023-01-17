Кикоть Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кикоть Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.05.1920

Жена: Кикоть Анна Гаврииловна

Портовое, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым
Жених вторым браком. Невеста первым браком.
Место жительства
До 1920
Крестьянин Стецовской волости Александрийского уезда Херсонской губернии.
Смерть
Неизвестно
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