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Замычкин Никита Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1899

Жена: Замычкина Ирина Яковлевна

Фаустово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Замычкин Алексей Никитин

Мать ребёнка: Замычкина Ирина Яковлевна

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.06.1903

Сын: Замычкин Павел Никитин

Мать ребёнка: Замычкина Ирина Яковлевна

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Поджио Ольга Никитична

Мать ребёнка: Замычкина Ирина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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