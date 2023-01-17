Замычкин Никита Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1899
Фаустово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Замычкина Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
18.06.1903
Мать ребёнка: Замычкина Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Поджио Ольга Никитична
Мать ребёнка: Замычкина Ирина Яковлевна
Смерть
Неизвестно