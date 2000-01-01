Kezin (Blachman) Masya
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1864
Дата смерти20.10.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1864
Отец: Black Аарон Лейбович
Мать: Blachman Hanna
Рождение ребёнка
01.01.1892
Дочь: Geltzer Fannie
Отец ребёнка: Kezin Max
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: Black Sadie
Отец ребёнка: Kezin Max
Рождение ребёнка
19.05.1900
Сын: Kezin Harry
Отец ребёнка: Kezin Max
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.10.1943