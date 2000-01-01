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Kezin (Blachman) Masya

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1864

Дата смерти

20.10.1943

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1864

Отец: Black Аарон Лейбович

Мать: Blachman Hanna

Рождение ребёнка
01.01.1892

Дочь: Geltzer Fannie

Отец ребёнка: Kezin Max

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: Black Sadie

Отец ребёнка: Kezin Max

Рождение ребёнка
19.05.1900

Сын: Kezin Harry

Отец ребёнка: Kezin Max

Рождение ребёнка
01.01.1905

Дочь: Bella

Отец ребёнка: Kezin Max

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.10.1943
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