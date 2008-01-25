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Архипов Егор Витальевич
Архипов Егор Витальевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.01.2008
Пол
Мужской
Отец
Архипов Виталий
1975 г.р.
Мать
Архипова (Митрофанова) Наталья Борисовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.2008
Отец:
Архипов Виталий
Мать:
Архипова Наталья Борисовна
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