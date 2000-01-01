Вечтомова (Кочкина) София Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Зыкова Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Вечтомов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Вечтомов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Вечтомов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Вечтомов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Вечтомов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Вечтомов Александр Федорович
Отец ребёнка: Вечтомов Федор Иванович
Работа или профессия
Неизвестно