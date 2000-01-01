Вечтомова (Кочкина) София Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечтомова (Кочкина) София Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Зыкова Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Вечтомов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Вечтомов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Вечтомов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Вечтомов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Вечтомов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Вечтомов Александр Федорович

Отец ребёнка: Вечтомов Федор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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