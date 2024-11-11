Романов Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 29.07.1939
Дата смертиОколо 05.12.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.07.1939
Отец: Романов Федор Васильевич
Мать: Романова Мария Ивановна
Бракосочетание
Около 1962
Рождение ребёнка
16.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова (Герасимова) Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
21.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова (Герасимова) Зинаида Григорьевна
Смерть
Около 05.12.1970
Похороны
Неизвестно