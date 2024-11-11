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Романов Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 29.07.1939

Дата смерти

Около 05.12.1970

Пол

Мужской

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

Около 1916 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.07.1939

Отец: Романов Федор Васильевич

Мать: Романова Мария Ивановна

Бракосочетание
Около 1962

Жена: Романова (Герасимова) Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
16.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова (Герасимова) Зинаида Григорьевна

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова (Герасимова) Зинаида Григорьевна

Новосидориха, Шатура, Московская область
Смерть
Около 05.12.1970
Похороны
Неизвестно

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