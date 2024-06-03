Больгерт Филипп Готлибович
Место рожденияФрезенталь
Дата рождения28.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Больгерт Александр Филиппович
Мать ребёнка: Вагнер Амалия Филипповна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Больгерт Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Вагнер Амалия Филипповна
Горецкое, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.03.1937
Дочь: Больгерт Полина Филипповна
Мать ребёнка: Вагнер Амалия Филипповна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Больгерт Виктор Филиппович
Мать ребёнка: Вагнер Амалия Филипповна
Рождение ребёнка
10.06.1948
Дочь: Больгерт Мария Филипповна
Мать ребёнка: Вагнер Амалия Филипповна
Смерть
Неизвестно