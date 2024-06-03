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Больгерт Филипп Готлибович

Место рождения

Фрезенталь

Дата рождения

28.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Больгерт Александр Филиппович

Мать ребёнка: Вагнер Амалия Филипповна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Больгерт Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Вагнер Амалия Филипповна

Горецкое, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.03.1937

Дочь: Больгерт Полина Филипповна

Мать ребёнка: Вагнер Амалия Филипповна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Больгерт Виктор Филиппович

Мать ребёнка: Вагнер Амалия Филипповна

Рождение ребёнка
10.06.1948

Дочь: Больгерт Мария Филипповна

Мать ребёнка: Вагнер Амалия Филипповна

Смерть
Неизвестно

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