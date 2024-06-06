Ибагишева (Шамшиярова) Лена Сайниевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1976
Сын: Ибагишев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Ибагишев Василий Элкаевич
Рождение ребёнка
17.12.1980
Сын: Ибагишев Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Ибагишев Василий Элкаевич
Рождение ребёнка
01.07.1986
Сын: Ибагишев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Ибагишев Василий Элкаевич