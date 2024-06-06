Ибагишева (Шамшиярова) Лена Сайниевна 10.09.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ибагишева (Шамшиярова) Лена Сайниевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1956

Отец: Шамшияров Сайний Шамшиярович

Мать: Шамшиярова (Бикмасова) Эрсуло Ишкузиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибагишев Василий Элкаевич

Рождение ребёнка
16.08.1976

Сын: Ибагишев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Ибагишев Василий Элкаевич

Рождение ребёнка
17.12.1980

Сын: Ибагишев Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Ибагишев Василий Элкаевич

Рождение ребёнка
01.07.1986

Сын: Ибагишев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Ибагишев Василий Элкаевич

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