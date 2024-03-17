Кондаурова (Чешухина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондаурова (Чешухина) Галина

Место рождения

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

05.06.1959

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1959

Отец: Чешухин Николай Николаевич

Мать: Чешухина (Кудряшова) Зинаида Модестовна

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область

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