Кондаурова (Чешухина) Галина
Место рождения
Дата рождения05.06.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Мозырь, Мозырский район, Гомельская область