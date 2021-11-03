Овчинникова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.
Сын: Овчинников Игнат Филиппович
Отец ребёнка: Овчинников Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.
Сын: Овчинников Федор Филиппович
Отец ребёнка: Овчинников Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Сын: Овчинников Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Овчинников Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно