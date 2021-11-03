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Овчинникова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1714 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Филипп Иванович

Рождение ребёнка
Около 1744 ст.

Сын: Овчинников Игнат Филиппович

Отец ребёнка: Овчинников Филипп Иванович

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.

Сын: Овчинников Федор Филиппович

Отец ребёнка: Овчинников Филипп Иванович

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Овчинников Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Овчинников Филипп Иванович

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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